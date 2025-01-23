Gram altında düşüş: Ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 3 bin 158 lira seviyesinde bulunuyor.
Kaynak: AA
Altının gramı güne düşüşle başlamasının ardından 3 bin 158 liradan işlem görüyor.
Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,6 artışla 3 bin 160 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 3 bin 158 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 180 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 640 liradan satılıyor.