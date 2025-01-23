Gram altında düşüş: Ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 3 bin 158 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi 23.01.2025 10:04 Giriş: 23.01.2025 10:04

Güncelleme: 23.01.2025 10:05 Kaynak: AA

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