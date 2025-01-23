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Gram altında düşüş: Ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 3 bin 158 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi
  • 23.01.2025 10:04
  • Giriş: 23.01.2025 10:04
  • Güncelleme: 23.01.2025 10:05
Kaynak: AA
Gram altında düşüş: Ne kadar oldu?

Altının gramı güne düşüşle başlamasının ardından 3 bin 158 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,6 artışla 3 bin 160 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 3 bin 158 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 180 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 640 liradan satılıyor.

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