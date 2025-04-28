Gram altında düşüş: Ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla 4 bin 67 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi 28.04.2025 10:02 Giriş: 28.04.2025 10:02

Güncelleme: 28.04.2025 10:04 Kaynak: AA

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