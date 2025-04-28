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Gram altında düşüş: Ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla 4 bin 67 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi
  • 28.04.2025 10:02
  • Giriş: 28.04.2025 10:02
  • Güncelleme: 28.04.2025 10:04
Kaynak: AA
Gram altında düşüş: Ne kadar oldu?

Altının gramı, haftanın ilk işlem gününe değer kaybederek başlamasının ardından 4 bin 67 liradan işlem görüyor.

Cuma günü, değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 4 bin 101 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,8 azalışla 4 bin 67 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 780 liradan, Cumhuriyet altını 26 bin 950 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,8 değer kaybederek 3 bin 291 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

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