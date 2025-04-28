Gram altında düşüş: Ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla 4 bin 67 lira seviyesinde bulunuyor.
Kaynak: AA
Altının gramı, haftanın ilk işlem gününe değer kaybederek başlamasının ardından 4 bin 67 liradan işlem görüyor.
Cuma günü, değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 4 bin 101 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,8 azalışla 4 bin 67 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 780 liradan, Cumhuriyet altını 26 bin 950 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,8 değer kaybederek 3 bin 291 dolar seviyelerinde işlem görüyor.