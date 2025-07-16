Gram altında düşüş: Ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 324 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi 16.07.2025 09:46 Giriş: 16.07.2025 09:46

Güncelleme: 16.07.2025 09:47 Kaynak: AA

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