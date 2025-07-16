Gram altında düşüş: Ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 324 lira seviyesinde bulunuyor.
Kaynak: AA
Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 324 liradan işlem görüyor.
Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 kayıpla 4 bin 300 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,7 artışla 4 bin 324 lira seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın 7 bin 243 liradan, Cumhuriyet altını 29 bin 221 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı da yeni günde yüzde 0,5 yükselişle 3 bin 341 dolardan işlem görüyor.