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Gram altında düşüş: Ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 324 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi
  • 16.07.2025 09:46
  • Giriş: 16.07.2025 09:46
  • Güncelleme: 16.07.2025 09:47
Kaynak: AA
Gram altında düşüş: Ne kadar oldu?

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 324 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 kayıpla 4 bin 300 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,7 artışla 4 bin 324 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 243 liradan, Cumhuriyet altını 29 bin 221 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da yeni günde yüzde 0,5 yükselişle 3 bin 341 dolardan işlem görüyor.

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