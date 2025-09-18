Giriş / Abone Ol
Altının gram fiyatı saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,50 azalışla 4 bin 834 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi
  • 18.09.2025 09:50
  • Güncelleme: 18.09.2025 09:52
Kaynak: AA
Gram altında düşüş: Ne kadar oldu?

Altının gramı güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 834 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, dün günü yüzde 0,8 azalışla 4 bin 855 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,50 azalışla 4 bin 834 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 8 bin 97 liradan, cumhuriyet altını 32 bin 638 liradan satılıyor.

