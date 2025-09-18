Gram altında düşüş: Ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,50 azalışla 4 bin 834 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi 18.09.2025 09:50 Giriş: 18.09.2025 09:50

Güncelleme: 18.09.2025 09:52 Kaynak: AA

