Gram altında düşüş: Ne kadar oldu?
Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 artışla 6 bin 713 liradan tamamladı.
Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kaybıyla 6 bin 673 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 949 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 683 liradan satılıyor.
Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 4 bin 592 dolardan işlem görüyor.