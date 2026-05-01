Gram altında düşüş: Ne kadar oldu?

Ekonomi
  • 01.05.2026 10:09
  • Giriş: 01.05.2026 10:09
  • Güncelleme: 01.05.2026 10:11
Kaynak: AA
Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 artışla 6 bin 713 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kaybıyla 6 bin 673 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 949 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 683 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 4 bin 592 dolardan işlem görüyor.

