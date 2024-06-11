Gram altında düşüş: Son durum ne?

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla 2 bin 399 lira seviyesinde bulunuyor.

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 399 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının dün ons fiyatındaki yükselişe paralel artan gram fiyatı, günü yüzde 0,7 yükselişle 2 bin 403 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 2 bin 399 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 960 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 780 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,7 artışla günü 2 bin 311 dolardan tamamlarken, bugün önceki kapanışına göre yüzde 0,4 azalışla 2 bin 301 dolardan alıcı buluyor.