GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR! | 1 Haziran 2026 Pazartesi altın fiyatları (GÜNCEL)

Altın piyasasında haftanın ilk işlem gününde hareketlilik dikkat çekiyor. 1 Haziran 2026 Pazartesi altın fiyatları, İran-ABD savaşının ne zaman biteceğine dair belirsizlik, güçlenen dolar endeksi ve tahvil faizlerinin fiyatlar üzerindeki baskısıyla yakından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve bilezik fiyatları yatırımcıların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor.

ABD Başkanı Trump’ın İran savaşının yakında sona ereceğini açıklaması sonrası cuma günü altın fiyatlarında hareketlilik yaşanırken, dolar endeksinin güçlenmesi, petrol fiyatlarının yüksek seyri ve ateşkesin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair belirsizlik piyasalarda yön arayışını artırdı. Piyasalar şimdi Trump’ın İran hakkında vereceği karara odaklanmış durumda.

1 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Güncel ekrandaki verilere göre gram altın 6.665,827 TL seviyesinde yer alırken, çeyrek altın 11.042,00 TL’den işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise 4.524,36 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altın türü Güncel fiyat Değişim Fark Gram altın 6.665,827 TL %-0,33 -13,24 Çeyrek altın 11.042,00 TL %1,02 127,00 Yarım altın 22.065,00 TL %1,02 253,00 Tam altın 43.757,00 TL %-0,65 -286,25 Cumhuriyet altını 44.021,00 TL %1,01 504,00 Reşat altın 44.053,95 TL %1,09 536,95 22 ayar bilezik gram 6.175,06 TL %-0,08 -27,43 Ons altın 4.524,36 dolar %-0,32 -20,26

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

1 Haziran 2026 Pazartesi günü güncel verilere göre gram altın fiyatı 6.665,827 TL seviyesinde bulunuyor. Gram altında %-0,33 değişim ve -13,24 fark görülüyor.

Gram altın, hem küçük yatırımcıların hem de birikimini altın üzerinden takip edenlerin en çok izlediği ürünlerin başında geliyor. Bu nedenle gram altındaki günlük hareket, çeyrek altın ve bilezik fiyatlarıyla birlikte en çok araştırılan piyasa başlıklarından biri olmayı sürdürüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Güncel verilere göre çeyrek altın 11.042,00 TL seviyesinde yer alıyor. Ekranda çeyrek altın için %1,02 değişim ve 127,00 TL fark görülüyor.

Çeyrek altın, özellikle düğün, nişan ve hediye amaçlı alımlarda en çok tercih edilen altın türlerinden biri olduğu için günlük fiyat değişimleri yakından takip ediliyor.

22 AYAR VE 24 AYAR GRAM ALTIN FİYAT TABLOSU

1 gramdan 1 kiloya kadar 22 ayar ve 24 ayar altın fiyatları merak ediliyor. Hesaplamada görselde yer alan 22 ayar altın gram fiyatı 6.393,87 TL ve 24 ayar gram altın fiyatı 6.665,827 TL baz alınmıştır.

Miktar 22 ayar altın fiyatı 24 ayar altın fiyatı 1 gram 6.393,87 TL 6.665,83 TL 5 gram 31.969,35 TL 33.329,14 TL 10 gram 63.938,70 TL 66.658,27 TL 20 gram 127.877,40 TL 133.316,54 TL 50 gram 319.693,50 TL 333.291,35 TL 100 gram 639.387,00 TL 666.582,70 TL 200 gram 1.278.774,00 TL 1.333.165,40 TL 300 gram 1.918.161,00 TL 1.999.748,10 TL 500 gram 3.196.935,00 TL 3.332.913,50 TL 1 kilo 6.393.870,00 TL 6.665.827,00 TL

22 AYAR BİLEZİK FİYAT TABLOSU

22 ayar bilezik fiyatı güncel ekranda 6.175,06 TL seviyesinde görülüyor. Aşağıdaki tabloda 1 gramdan 1 kiloya kadar 22 ayar bilezik fiyatı hesaplanmıştır.

Bilezik miktarı 22 ayar bilezik fiyatı 1 gram bilezik 6.175,06 TL 5 gram bilezik 30.875,30 TL 10 gram bilezik 61.750,60 TL 20 gram bilezik 123.501,20 TL 50 gram bilezik 308.753,00 TL 100 gram bilezik 617.506,00 TL 200 gram bilezik 1.235.012,00 TL 300 gram bilezik 1.852.518,00 TL 500 gram bilezik 3.087.530,00 TL 1 kilo bilezik 6.175.060,00 TL

YARIM, TAM, CUMHURİYET VE REŞAT ALTIN FİYATLARI

Altın piyasasında yalnızca gram ve çeyrek altın değil, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve Reşat altın fiyatları da yakından izleniyor. Güncel verilere göre yarım altın 22.065,00 TL, tam altın 43.757,00 TL, Cumhuriyet altını 44.021,00 TL, Reşat altın ise 44.053,95 TL seviyesinde bulunuyor.

Altın türü Alış Satış Güncel fiyat Gram altın 6.673,55 TL 6.674,43 TL 6.665,827 TL Çeyrek altın 10.873,00 TL 11.058,00 TL 11.042,00 TL Yarım altın 21.747,00 TL 22.096,00 TL 22.065,00 TL Tam altın 42.903,45 TL 43.757,00 TL 43.757,00 TL Cumhuriyet altını 43.380,00 TL 44.083,00 TL 44.021,00 TL Reşat altın 43.412,47 TL 44.115,95 TL 44.053,95 TL

ALTIN FİYATLARI NEDEN HAREKETLİ?

Altın fiyatlarında yön arayışının temelinde jeopolitik riskler, dolar endeksi, tahvil faizleri ve petrol fiyatlarının yüksek seyri bulunuyor. İran-ABD savaşının ne zaman biteceğine dair belirsizlik, piyasalarda güvenli liman algısını canlı tutarken; dolar endeksindeki güçlenme ve tahvil faizlerindeki baskı altının yükseliş alanını sınırlıyor.

Trump’ın İran savaşının yakında sona ereceğini açıklaması cuma günü altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketi destekledi. Buna karşın ateşkesin gerçekleşeceğine dair belirsizlik ve piyasaların Trump’ın İran hakkında vereceği karara odaklanması, altın fiyatlarında dalgalı seyrin devam etmesine neden oluyor.

1 HAZİRAN 2026 ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Güncel ekranda altın piyasasında karışık bir görünüm öne çıkıyor. Gram altın ve ons altında düşüş görülürken, çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını ve Reşat altında pozitif değişim dikkat çekiyor.

Bu tablo, altın fiyatlarında tek yönlü bir hareketten çok, haber akışına ve küresel piyasa beklentilerine bağlı dalgalı bir fiyatlama yaşandığını gösteriyor.

1 Haziran 2026 Pazartesi altın fiyatları, İran-ABD savaşına ilişkin belirsizlik, dolar endeksindeki güçlenme, petrol fiyatlarının yüksek seyri ve tahvil faizlerinin baskısıyla hareketli başladı. Gram altın 6.665,827 TL, çeyrek altın 11.042,00 TL, ons altın ise 4.524,36 dolar seviyesinde izleniyor. Piyasaların odağında Trump’ın İran konusunda vereceği karar ve ateşkes beklentisinin fiyatlara nasıl yansıyacağı bulunuyor.

