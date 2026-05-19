GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR! | 19 Mayıs 2026 Salı Altın Fiyatları (GÜNCEL)

19 Mayıs 2026 Salı altın fiyatları yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Gram altın, ons altın, 22 ayar bilezik, 18 ayar altın ve 14 ayar altın fiyatlarında düşüş dikkat çekerken, piyasada “gram altın ne kadar?”, “22 ayar bilezik kaç TL?” ve “ons altın bugün kaç dolar?” aramaları öne çıktı.

Altın fiyatları, ABD ile İran arasındaki gelişmelerin ardından geriledi. ABD Başkanı Trump, İran’a saldırı düzenleyeceklerini ancak daha sonra bu saldırıları ertelediğini sosyal medya hesabından duyurdu. Bu gelişmelerin ardından altın piyasasında aşağı yönlü hareket izlendi.

19 MAYIS 2026 SALI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış Satış Değişim Saat Altın (TL/GR) 6.662,27 TL 6.663,13 TL -0,43% 09:37 22 Ayar Bilezik 6.056,66 TL 6.114,27 TL -0,32% 09:36 Altın (ONS) 4.544,74 4.545,37 -0,46% 09:52 Altın ($/kg) 145.443,00 145.462,00 -0,43% 09:37 18 Ayar Altın TL/Gr 4.863,46 TL 4.864,09 TL -0,43% 09:37 14 Ayar Altın TL/Gr 3.633,51 TL 4.844,87 TL -0,34% 09:37

GRAM ALTIN 1 GRAM, 5 GRAM, 10 GRAM VE 1 KİLO FİYATLARI

Gram altın fiyatları farklı gramajlarda yatırım yapanlar tarafından yakından takip ediliyor. 24 ayar gram altın verisi üzerinden hesaplanan güncel alış ve satış tablosu şöyle:

24 ayar gram altın fiyatları

Gramaj Alış Fiyatı Satış Fiyatı 1 Gram 6.662,27 TL 6.663,13 TL 5 Gram 33.311,35 TL 33.315,65 TL 10 Gram 66.622,70 TL 66.631,30 TL 20 Gram 133.245,40 TL 133.262,60 TL 50 Gram 333.113,50 TL 333.156,50 TL 100 Gram 666.227,00 TL 666.313,00 TL 200 Gram 1.332.454,00 TL 1.332.626,00 TL 300 Gram 1.998.681,00 TL 1.998.939,00 TL 500 Gram 3.331.135,00 TL 3.331.565,00 TL 1 Kilo 6.662.270,00 TL 6.663.130,00 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMAJ FİYATLARI

22 ayar bilezik fiyatı, özellikle düğün, birikim ve yatırım amaçlı alım satım yapanlar tarafından takip ediliyor. Güncel 22 ayar bilezik alış-satış verileriyle hesaplanan gramaj tablosu aşağıda yer alıyor.

Gramaj Alış Fiyatı Satış Fiyatı 1 Gram 6.056,66 TL 6.114,27 TL 5 Gram 30.283,30 TL 30.571,35 TL 10 Gram 60.566,60 TL 61.142,70 TL 20 Gram 121.133,20 TL 122.285,40 TL 50 Gram 302.833,00 TL 305.713,50 TL 100 Gram 605.666,00 TL 611.427,00 TL 200 Gram 1.211.332,00 TL 1.222.854,00 TL 300 Gram 1.816.998,00 TL 1.834.281,00 TL 500 Gram 3.028.330,00 TL 3.057.135,00 TL 1 Kilo 6.056.660,00 TL 6.114.270,00 TL

ONS ALTIN VE KİLOGRAM ALTIN TARAFINDA SON DURUM

Altın piyasasında ons ve kilogram bazlı fiyatlar da gerileme yönünde hareket etti. Ons altında yüzde 0,46 düşüş görülürken, dolar bazında kilogram altın yüzde 0,43 değer kaybetti.

Piyasa Alış Satış Değişim Altın (ONS) 4.544,74 4.545,37 -0,46% Altın ($/kg) 145.443,00 145.462,00 -0,43%

18 AYAR VE 14 AYAR ALTIN FİYATLARI

19 Mayıs 2026 Salı günü 18 ayar ve 14 ayar altın fiyatları da yatırımcıların izlediği başlıklar arasında yer aldı. 18 ayar altında yüzde 0,43, 14 ayar altında ise yüzde 0,34 düşüş kaydedildi.

Altın Türü Alış Satış Değişim 18 Ayar Altın TL/Gr 4.863,46 TL 4.864,09 TL -0,43% 14 Ayar Altın TL/Gr 3.633,51 TL 4.844,87 TL -0,34%

ALTIN FİYATLARI NEDEN GERİLEDİ?

Altın fiyatlarında görülen düşüşte ABD ile İran arasındaki gelişmeler etkili oldu. ABD Başkanı Trump'ın İran'a saldırı düzenleyeceklerini ancak daha sonra bu saldırıları ertelediğini açıklaması, piyasalarda altının yönünü etkileyen başlıklardan biri oldu.

Bu gelişmelerin ardından gram altın, ons altın, 22 ayar bilezik ve farklı ayarlardaki altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket izlendi.

Gram altın bugün ne kadar?

Gram altın için güncel alış-satış rakamları haberin ilk tablosunda yer alıyor.

22 ayar bilezik kaç TL?

22 ayar bilezikte gramajlara göre hesaplanan fiyatlar, ilgili tabloda ayrı ayrı listelendi.

1 kilo gram altın fiyatı nasıl hesaplandı?

1 kilo altın fiyatı, 1 gram altının alış veya satış değerinin 1000 ile çarpılmasıyla hesaplandı.

Ons altın bugün düştü mü?

Verilen güncel tabloya göre ons altında yüzde 0,46 oranında düşüş kaydedildi.

Altın fiyatları neden düşüyor?

Altın fiyatlarında düşüşte ABD ile İran arasındaki gelişmeler ve Trump’ın saldırıların ertelendiğini duyurması etkili oldu.

