Gram altında hareketlilik: Düşüşe geçti

Altının gram fiyatında son günlerde yaşanan hareketlilik sürüyor.

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.55 sıralarında 5 bin 540 liradan satılıyor.

Aynı dakikalarda Çeyrek altın 9 bin 465 liradan, Cumhuriyet altını ise 37 bin 714 liradan satılıyor.

Altının onsu hisse senedi piyasalarında risk iştahının artması ve güvenli liman varlıklara talebin azalmasıyla yüzde 0,1 azalışla 4 bin 72 dolardan işlem görüyor.