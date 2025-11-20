Gram altında hareketlilik: Düşüşe geçti
Haftanın 4. işlem gününe yükselişle başlayan gram altın, saat 09.55 itibarıyla 5 bin 540 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 9 bin 465 liradan, Cumhuriyet altını ise 37 bin 714 liradan satılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Altının gram fiyatında son günlerde yaşanan hareketlilik sürüyor.
Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.55 sıralarında 5 bin 540 liradan satılıyor.
Aynı dakikalarda Çeyrek altın 9 bin 465 liradan, Cumhuriyet altını ise 37 bin 714 liradan satılıyor.
Altının onsu hisse senedi piyasalarında risk iştahının artması ve güvenli liman varlıklara talebin azalmasıyla yüzde 0,1 azalışla 4 bin 72 dolardan işlem görüyor.