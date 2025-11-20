Giriş / Abone Ol
Gram altında hareketlilik: Düşüşe geçti

Haftanın 4. işlem gününe yükselişle başlayan gram altın, saat 09.55 itibarıyla 5 bin 540 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 9 bin 465 liradan, Cumhuriyet altını ise 37 bin 714 liradan satılıyor.

Ekonomi
  • 20.11.2025 09:41
  • Giriş: 20.11.2025 09:41
  • Güncelleme: 20.11.2025 10:07
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: DepoPhotos

Altının gram fiyatında son günlerde yaşanan hareketlilik sürüyor.

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.55 sıralarında 5 bin 540 liradan satılıyor.

Aynı dakikalarda Çeyrek altın 9 bin 465 liradan, Cumhuriyet altını ise 37 bin 714 liradan satılıyor.

Altının onsu hisse senedi piyasalarında risk iştahının artması ve güvenli liman varlıklara talebin azalmasıyla yüzde 0,1 azalışla 4 bin 72 dolardan işlem görüyor.

