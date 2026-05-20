GRAM ALTINDA PANİK SÜRÜYOR! | 20 Mayıs 2026 Çarşamba Altın Fiyatları (GÜNCEL)
Gram altın bugün ne kadar oldu, 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü altın fiyatlarında düşüş devam ediyor mu? 22 ayar bilezik, ons altın, 18 ayar ve 14 ayar altın fiyatları kaç TL’den işlem görüyor? Gram altın, 22 ayar bilezik ve farklı gramajlara göre güncel altın fiyatları haberimizde.
20 Mayıs 2026 Çarşamba altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde. Gram altın, ons altın, 22 ayar bilezik, 18 ayar altın ve 14 ayar altın fiyatlarında aşağı yönlü görünüm sürerken, piyasalarda “gram altın ne kadar?”, “22 ayar bilezik kaç TL?”, “ons altın düştü mü?” ve “1 kilo altın fiyatı kaç lira?” soruları öne çıkıyor.
Altın fiyatları, İran-ABD savaşının ne zaman biteceğine dair belirsizlik, güçlenen dolar endeksi ve tahvil faizlerinin fiyatları baskılamasıyla geriledi. Bu tablo gram altın ve ons altın tarafında düşüşün devam etmesine neden oldu.
20 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
|Altın Türü
|Alış
|Satış
|Değişim
|Saat
|Altın (TL/GR)
|6.554,66 TL
|6.555,59 TL
|-0,20%
|08:54
|22 Ayar Bilezik
|5.959,63 TL
|6.016,26 TL
|-0,38%
|08:54
|Altın (ONS)
|4.469,37
|4.470,01
|-0,27%
|09:09
|Altın ($/kg)
|143.032,00
|143.052,00
|-0,24%
|08:54
|Altın (Euro/kg)
|124.594,00
|124.665,00
|-0,86%
|16:59
|18 Ayar Altın TL/Gr
|4.784,90 TL
|4.785,58 TL
|-0,20%
|08:54
|14 Ayar Altın TL/Gr
|3.580,51 TL
|4.784,40 TL
|-0,16%
|08:54
GRAM ALTIN FİYATLARI GRAMAJ TABLOSU
Gram altın fiyatı farklı tutarlarda yatırım yapmak isteyenler için gramaj bazında hesaplanıyor. 24 ayar gram altın verisine göre 1 gramdan 1 kiloya kadar güncel alış ve satış fiyatları şöyle:
|Gramaj
|24 Ayar Alış
|24 Ayar Satış
|1 Gram
|6.554,66 TL
|6.555,59 TL
|5 Gram
|32.773,30 TL
|32.777,95 TL
|10 Gram
|65.546,60 TL
|65.555,90 TL
|20 Gram
|131.093,20 TL
|131.111,80 TL
|50 Gram
|327.733,00 TL
|327.779,50 TL
|100 Gram
|655.466,00 TL
|655.559,00 TL
|200 Gram
|1.310.932,00 TL
|1.311.118,00 TL
|300 Gram
|1.966.398,00 TL
|1.966.677,00 TL
|500 Gram
|3.277.330,00 TL
|3.277.795,00 TL
|1 Kilo
|6.554.660,00 TL
|6.555.590,00 TL
22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI GRAMAJ TABLOSU
22 ayar bilezik fiyatı de düşüşle takip ediliyor. Düğün, birikim ve yatırım amaçlı alım satım yapanlar için 22 ayar bilezikte gramajlara göre güncel tablo şu şekilde:
|Gramaj
|22 Ayar Bilezik Alış
|22 Ayar Bilezik Satış
|1 Gram
|5.959,63 TL
|6.016,26 TL
|5 Gram
|29.798,15 TL
|30.081,30 TL
|10 Gram
|59.596,30 TL
|60.162,60 TL
|20 Gram
|119.192,60 TL
|120.325,20 TL
|50 Gram
|297.981,50 TL
|300.813,00 TL
|100 Gram
|595.963,00 TL
|601.626,00 TL
|200 Gram
|1.191.926,00 TL
|1.203.252,00 TL
|300 Gram
|1.787.889,00 TL
|1.804.878,00 TL
|500 Gram
|2.979.815,00 TL
|3.008.130,00 TL
|1 Kilo
|5.959.630,00 TL
|6.016.260,00 TL
ONS ALTIN VE KİLOGRAM ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Küresel piyasalarda ons altın tarafındaki gerileme, iç piyasada gram altın fiyatlarının yönü açısından yakından izleniyor. 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü ons altında yüzde 0,27 düşüş görülürken, dolar bazında kilogram altın fiyatı da yüzde 0,24 geriledi.
18 AYAR VE 14 AYAR ALTIN FİYATLARI
Gram altındaki düşüşle birlikte 18 ayar ve 14 ayar altın fiyatları da yatırımcıların takip ettiği başlıklar arasında yer aldı. 18 ayar altında yüzde 0,20, 14 ayar altında ise yüzde 0,16 oranında gerileme kaydedildi.
ALTIN FİYATLARI NEDEN GERİLEDİ?
Altın fiyatlarında gerilemenin ana nedeni, İran-ABD savaşının ne zaman biteceğine dair belirsizliğin sürmesi olarak öne çıkıyor. Bunun yanında güçlenen dolar endeksi ve tahvil faizlerinin fiyatları baskılaması da altın piyasasında düşüşü destekledi.
Bu gelişmelerle gram altın, ons altın, 22 ayar bilezik, 18 ayar altın ve 14 ayar altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket izlendi.
Gram altın bugün ne kadar?
Gram altın için güncel alış ve satış rakamları haberin ilk tablosunda yer alıyor.
22 ayar bilezik gramaj fiyatları nerede?
22 ayar bilezik için 1 gramdan 1 kiloya kadar hesaplanan alış ve satış fiyatları ayrı tabloda listelendi.
1 kilo gram altın fiyatı nasıl hesaplanır?
1 kilo gram altın fiyatı, 1 gram altının alış veya satış değerinin 1000 ile çarpılmasıyla hesaplanır.
Ons altın bugün düşüşte mi?
Verilen güncel tabloya göre ons altında yüzde 0,27 oranında gerileme bulunuyor.
Altın fiyatları üzerinde hangi başlıklar etkili oldu?
İran-ABD savaşına ilişkin belirsizlik, güçlenen dolar endeksi ve tahvil faizlerinin fiyatları baskılaması altın fiyatlarında etkili oldu.
20 Mayıs 2026 Çarşamba altın fiyatları düşüşle gündemde. Gram altın, ons altın ve 22 ayar bilezik tarafında gerileme sürerken, yatırımcılar farklı gramajlara göre alış ve satış fiyatlarını yakından takip ediyor. Piyasalarda İran-ABD savaşına ilişkin belirsizlik, dolar endeksi ve tahvil faizleri altının yönü açısından belirleyici olmaya devam ediyor.