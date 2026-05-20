GRAM ALTINDA PANİK SÜRÜYOR! | 20 Mayıs 2026 Çarşamba Altın Fiyatları (GÜNCEL)

20 Mayıs 2026 Çarşamba altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde. Gram altın, ons altın, 22 ayar bilezik, 18 ayar altın ve 14 ayar altın fiyatlarında aşağı yönlü görünüm sürerken, piyasalarda “gram altın ne kadar?”, “22 ayar bilezik kaç TL?”, “ons altın düştü mü?” ve “1 kilo altın fiyatı kaç lira?” soruları öne çıkıyor.

Altın fiyatları, İran-ABD savaşının ne zaman biteceğine dair belirsizlik, güçlenen dolar endeksi ve tahvil faizlerinin fiyatları baskılamasıyla geriledi. Bu tablo gram altın ve ons altın tarafında düşüşün devam etmesine neden oldu.

20 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış Satış Değişim Saat Altın (TL/GR) 6.554,66 TL 6.555,59 TL -0,20% 08:54 22 Ayar Bilezik 5.959,63 TL 6.016,26 TL -0,38% 08:54 Altın (ONS) 4.469,37 4.470,01 -0,27% 09:09 Altın ($/kg) 143.032,00 143.052,00 -0,24% 08:54 Altın (Euro/kg) 124.594,00 124.665,00 -0,86% 16:59 18 Ayar Altın TL/Gr 4.784,90 TL 4.785,58 TL -0,20% 08:54 14 Ayar Altın TL/Gr 3.580,51 TL 4.784,40 TL -0,16% 08:54

GRAM ALTIN FİYATLARI GRAMAJ TABLOSU

Gram altın fiyatı farklı tutarlarda yatırım yapmak isteyenler için gramaj bazında hesaplanıyor. 24 ayar gram altın verisine göre 1 gramdan 1 kiloya kadar güncel alış ve satış fiyatları şöyle:

Gramaj 24 Ayar Alış 24 Ayar Satış 1 Gram 6.554,66 TL 6.555,59 TL 5 Gram 32.773,30 TL 32.777,95 TL 10 Gram 65.546,60 TL 65.555,90 TL 20 Gram 131.093,20 TL 131.111,80 TL 50 Gram 327.733,00 TL 327.779,50 TL 100 Gram 655.466,00 TL 655.559,00 TL 200 Gram 1.310.932,00 TL 1.311.118,00 TL 300 Gram 1.966.398,00 TL 1.966.677,00 TL 500 Gram 3.277.330,00 TL 3.277.795,00 TL 1 Kilo 6.554.660,00 TL 6.555.590,00 TL

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI GRAMAJ TABLOSU

22 ayar bilezik fiyatı de düşüşle takip ediliyor. Düğün, birikim ve yatırım amaçlı alım satım yapanlar için 22 ayar bilezikte gramajlara göre güncel tablo şu şekilde:

Gramaj 22 Ayar Bilezik Alış 22 Ayar Bilezik Satış 1 Gram 5.959,63 TL 6.016,26 TL 5 Gram 29.798,15 TL 30.081,30 TL 10 Gram 59.596,30 TL 60.162,60 TL 20 Gram 119.192,60 TL 120.325,20 TL 50 Gram 297.981,50 TL 300.813,00 TL 100 Gram 595.963,00 TL 601.626,00 TL 200 Gram 1.191.926,00 TL 1.203.252,00 TL 300 Gram 1.787.889,00 TL 1.804.878,00 TL 500 Gram 2.979.815,00 TL 3.008.130,00 TL 1 Kilo 5.959.630,00 TL 6.016.260,00 TL

ONS ALTIN VE KİLOGRAM ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Küresel piyasalarda ons altın tarafındaki gerileme, iç piyasada gram altın fiyatlarının yönü açısından yakından izleniyor. 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü ons altında yüzde 0,27 düşüş görülürken, dolar bazında kilogram altın fiyatı da yüzde 0,24 geriledi.

Piyasa Alış Satış Değişim Altın (ONS) 4.469,37 4.470,01 -0,27% Altın ($/kg) 143.032,00 143.052,00 -0,24% Altın (Euro/kg) 124.594,00 124.665,00 -0,86%

18 AYAR VE 14 AYAR ALTIN FİYATLARI

Gram altındaki düşüşle birlikte 18 ayar ve 14 ayar altın fiyatları da yatırımcıların takip ettiği başlıklar arasında yer aldı. 18 ayar altında yüzde 0,20, 14 ayar altında ise yüzde 0,16 oranında gerileme kaydedildi.

Altın Türü Alış Satış Değişim 18 Ayar Altın TL/Gr 4.784,90 TL 4.785,58 TL -0,20% 14 Ayar Altın TL/Gr 3.580,51 TL 4.784,40 TL -0,16%

ALTIN FİYATLARI NEDEN GERİLEDİ?

Altın fiyatlarında gerilemenin ana nedeni, İran-ABD savaşının ne zaman biteceğine dair belirsizliğin sürmesi olarak öne çıkıyor. Bunun yanında güçlenen dolar endeksi ve tahvil faizlerinin fiyatları baskılaması da altın piyasasında düşüşü destekledi.

Bu gelişmelerle gram altın, ons altın, 22 ayar bilezik, 18 ayar altın ve 14 ayar altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket izlendi.

Gram altın bugün ne kadar?

Gram altın için güncel alış ve satış rakamları haberin ilk tablosunda yer alıyor.

22 ayar bilezik gramaj fiyatları nerede?

22 ayar bilezik için 1 gramdan 1 kiloya kadar hesaplanan alış ve satış fiyatları ayrı tabloda listelendi.

1 kilo gram altın fiyatı nasıl hesaplanır?

1 kilo gram altın fiyatı, 1 gram altının alış veya satış değerinin 1000 ile çarpılmasıyla hesaplanır.

Ons altın bugün düşüşte mi?

Verilen güncel tabloya göre ons altında yüzde 0,27 oranında gerileme bulunuyor.

Altın fiyatları üzerinde hangi başlıklar etkili oldu?

İran-ABD savaşına ilişkin belirsizlik, güçlenen dolar endeksi ve tahvil faizlerinin fiyatları baskılaması altın fiyatlarında etkili oldu.

20 Mayıs 2026 Çarşamba altın fiyatları düşüşle gündemde. Gram altın, ons altın ve 22 ayar bilezik tarafında gerileme sürerken, yatırımcılar farklı gramajlara göre alış ve satış fiyatlarını yakından takip ediyor. Piyasalarda İran-ABD savaşına ilişkin belirsizlik, dolar endeksi ve tahvil faizleri altının yönü açısından belirleyici olmaya devam ediyor.