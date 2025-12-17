Gram altında rekor sinyali

Gram altın, son zamanlardaki yükseliş seyrini sürdürüyor.

Altının gramı haftanın üçüncü işlem gününde saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın üzerinde yüzde 0,65 artışla 5 bin 945 liradan satılıyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 9 bin 781 liradan Cumhuriyet altını ise 38 bin 989 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışın üzerinde yüzde 0,49 artışla 4 bin 326 dolardan satılıyor.