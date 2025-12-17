Gram altında rekor sinyali
Altının gram fiyatı son zamanlardaki yükselişini sürdürüyor. Gram altın haftanın üçüncü işlem gününde saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın üzerinde yüzde 0,65 artışla 5 bin 948 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 9 bin 781 liradan Cumhuriyet altını ise 38 bin 989 liradan satışa sunuluyor.
Altının ons fiyatı ise önceki kapanışın üzerinde yüzde 0,49 artışla 4 bin 326 dolardan satılıyor.