Gram altında rekor sinyali: Son durum ne?

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,2 değer kazancıyla 6 bin 408 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 6 bin 392 liradan tamamladı.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 652 liradan, Cumhuriyet altını ise 42 bin 446 liradan satılıyor. Altının onsu dünkü kapanışa göre yatay seyrederken, 4 bin 605 dolardan işlem görüyor.

YÜKSELİŞ EĞİLİMİ ALTIN FİYATLARINDA BASKI OLUŞTURUYOR

ABD'nin İran'a yönelik yakın zamanda bir askeri müdahale etmeyeceğine yönelik haber akışı ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerinde acele etmeyeceğine yönelik öngörüler altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.

Fed üyelerinin enflasyonist baskıların hala sürdüğüne işaret etmesi ve açıklanan makroekonomik verilerle Fed'in haziran ayına kadar faiz indirimi yapmayacağı öngörülüyor.

Makroekonomik verilerin ABD ekonomisinin gücünü koruduğunu ortaya koymasıyla dolar endeksinde görülen yükseliş eğilimi de altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.