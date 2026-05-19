Gram altında sert hareketlilik: Kritik seviyeye yaklaştı

ABD ve İran arasında yaşana gerilim nedeniyle altın piyasasında dalgalı seyir sürüyor. Güne önceki kapanışın altında 6 bin 657 liradan başlayan gram altın, saat 16.56 itibarıyla 6 bin 568 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10 bin 811 liradan, Cumhuriyet altını ise 43 bin 85 liradan satılıyor.

Ekonomi
  • 19.05.2026 08:22
  • Giriş: 19.05.2026 08:22
  • Güncelleme: 19.05.2026 17:02
Kaynak: Haber Merkezi
Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler ve ateşkesin belirsizliği altın piyasasında yön arayışına neden oluyor.

Altın fiyatlarında haftanın ilk işlem gününde başlayan dalgalı seyir bugünde sürüyor.

Gram altın güne önceki kapanışın altında başlamasının ardından saat 08.30 itibarıyla 6 bin 657 liradan satılıyordu.

Altının gramı, saat 16.56 itibarıyla 6 bin 568 liradan satılıyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 811 liradan, Cumhuriyet altını ise 43 bin 85 liradan satılıyor.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 16.56 itibarıyla 4 bin 508 dolardan işlem görüyor.

