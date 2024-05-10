Gram altında sert yükseliş!

Bir süredir düşüşe geçen altın fiyatlarında ivme yukarı hareket etmeye başladı. Yeni güne de yükselişle başlayan altının gramı 2 bin 451 liradan işlem görüyor.

Ekonomi 10.05.2024 09:38 Giriş: 10.05.2024 09:38

Güncelleme: 10.05.2024 10:20 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: Depophotos