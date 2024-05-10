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Gram altında sert yükseliş!

Bir süredir düşüşe geçen altın fiyatlarında ivme yukarı hareket etmeye başladı. Yeni güne de yükselişle başlayan altının gramı 2 bin 451 liradan işlem görüyor.

Ekonomi
  • 10.05.2024 09:38
  • Giriş: 10.05.2024 09:38
  • Güncelleme: 10.05.2024 10:20
Kaynak: Haber Merkezi
Gram altında sert yükseliş!
Fotoğraf: Depophotos

Altın fiyatları, ABD'de faiz indirimi beklentilerini kuvvetlendiren ekonomik verilerin ardından yükselerek nisandan bu yana en iyi haftalık performansını kaydetmeye hazırlanıyor.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.41 yükselerek 2 bin 356.06 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın, saat 9.40 itibarıyla 2 bin 451 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 977, Cumhuriyet altını 15 bin 881 liradan satılıyor.

Serbest piyasada güncel altın fiyatları şöyle: 

• Gram altın 2 bin 451 lira,

• Çeyrek altın 3 bin 977 lira,

• Yarım altın 7.980 lira,

• Cumhuriyet altını 15 bin 881 lira.

Tarih verildi: Altın fiyatlarında rekor beklentisi
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