Gram altında sert yükseliş!
Bir süredir düşüşe geçen altın fiyatlarında ivme yukarı hareket etmeye başladı. Yeni güne de yükselişle başlayan altının gramı 2 bin 451 liradan işlem görüyor.
Altın fiyatları, ABD'de faiz indirimi beklentilerini kuvvetlendiren ekonomik verilerin ardından yükselerek nisandan bu yana en iyi haftalık performansını kaydetmeye hazırlanıyor.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.41 yükselerek 2 bin 356.06 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Gram altın, saat 9.40 itibarıyla 2 bin 451 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 977, Cumhuriyet altını 15 bin 881 liradan satılıyor.
Serbest piyasada güncel altın fiyatları şöyle:
• Gram altın 2 bin 451 lira,
• Çeyrek altın 3 bin 977 lira,
• Yarım altın 7.980 lira,
• Cumhuriyet altını 15 bin 881 lira.