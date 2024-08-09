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Gram altında sert yükseliş

Dün gün içerisinde 2 bin 580 lira seviyelerinde seyreden gram altının fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 614 liradan işlem görüyor.

Ekonomi
  • 09.08.2024 09:24
  • Giriş: 09.08.2024 09:24
  • Güncelleme: 09.08.2024 09:39
Kaynak: Haber Merkezi
Gram altında sert yükseliş
Fotoğraf: DepoPhotos

Gram altın fiyatları haftanın son işlem gününe sert yükselişle başladı.

Haftanın son gününde ons altın 2 bin 418 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2 bin 416 dolar, en yüksek ise 2 bin 428 dolar seviyeleri görüldü.

Dün 2 bin 580 seviyelerinde işlem gören gram altın ise güne 2 bin 614 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2 bin 607 lira, en yükse ise 2 bin 619 lira seviyeleri görüldü.

Çeyrek altın 4 bin 345 lira, cumhuriyet altını ise 17 bin 304 lira seviyesinde.

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