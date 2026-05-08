Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

GRAM ALTINDA SERT YÜKSELİŞ! | 8 Mayıs 2026 Cuma Altın Fiyatları (GÜNCEL)

Altın fiyatlarında sert yükseliş yaşandı. Peki yükselişin sebebi ne? Bugün hangi veriler takip edilecek? 8 Mayıs 2026 Cuma güncel Kapalıçarşı gram altın ve bilezik alış satış verileri haberimizde.

BirBilgi
  • 08.05.2026 09:44
  • Giriş: 08.05.2026 09:44
  • Güncelleme: 08.05.2026 09:46
Kaynak: Haber Merkezi
GRAM ALTINDA SERT YÜKSELİŞ! | 8 Mayıs 2026 Cuma Altın Fiyatları (GÜNCEL)
Foto: AA

Altın fiyatları 8 Mayıs 2026 Perşembe günü yatırımcıların yakın takibinde. Gram altın, ons altın, 22 ayar bilezik ve farklı gramajlarda altın fiyatları sabah saatlerinde yükseliş görünümüyle öne çıktı. İran-ABD arasındaki gerginliğin anlaşmayla sona ereceğine ilişkin umutlar korunurken, piyasaların gözü gün içinde açıklanacak ekonomik verilerde olacak.

8 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın TürüAlışSatışDeğişimSaat
Altın TL/Gr6.893,13 TL6.893,99 TL%1,1409:11
22 Ayar Bilezik6.256,94 TL6.308,89 TL%0,3409:11
Altın Ons4.727,774.728,40%0,9109:26
Altın $/kg151.197,00151.216,00%0,8809:11
Altın Euro/kg129.081,00129.151,00%0,8917:00
18 Ayar Altın TL/Gr5.031,98 TL5.032,61 TL%1,1409:11
14 Ayar Altın TL/Gr3.759,60 TL4.993,46 TL%0,6709:11

GRAM ALTIN 24 AYAR VE 22 AYAR FİYATLARI

Gram altın fiyatı 6.893,99 TL seviyesinde izlenirken, 22 ayar altın fiyatı 6.308,89 TL olarak hesaplanıyor.

Gramaj24 Ayar Altın22 Ayar Altın
1 gram6.893,99 TL6.308,89 TL
5 gram34.469,95 TL31.544,45 TL
10 gram68.939,90 TL63.088,90 TL
20 gram137.879,80 TL126.177,80 TL
50 gram344.699,50 TL315.444,50 TL
100 gram689.399,00 TL630.889,00 TL
200 gram1.378.798,00 TL1.261.778,00 TL
300 gram2.068.197,00 TL1.892.667,00 TL
500 gram3.446.995,00 TL3.154.445,00 TL
1 kilo6.893.990,00 TL6.308.890,00 TL

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI

22 ayar bilezik satış fiyatı 6.308,89 TL olarak listeleniyor. İşte gramajlara göre güncel bilezik fiyatları:

Bilezik GramajıFiyat
1 gram6.308,89 TL
5 gram31.544,45 TL
10 gram63.088,90 TL
20 gram126.177,80 TL
30 gram189.266,70 TL
40 gram252.355,60 TL
50 gram315.444,50 TL
100 gram630.889,00 TL
500 gram3.154.445,00 TL
1 kilo6.308.890,00 TL

PİYASALARDA BUGÜN HANGİ VERİLER TAKİP EDİLECEK?

  • 09.00 Almanya mart ayı ticaret dengesi
  • 09.00 Almanya mart ayı sanayi üretimi
  • 10.00 Türkiye mart ayı sanayi üretimi
  • 15.30 ABD nisan ayı tarım dışı istihdam
  • 15.30 ABD nisan ayı ortalama saatlik kazançlar
  • 15.30 ABD nisan ayı işsizlik oranı
  • 17.00 ABD mayıs ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi
  • 17.00 ABD mart ayı toptan eşya stokları
  • 17.30 Türkiye nisan ayı Hazine Nakit Dengesi

Gram altın bugün ne kadar?

8 Mayıs 2026 Perşembe günü gram altın satış fiyatı 6.893,99 TL olarak listeleniyor.

22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar?

22 ayar bilezik satış fiyatı 6.308,89 TL seviyesinde bulunuyor.

10 gram 24 ayar altın ne kadar?

10 gram 24 ayar altın fiyatı 68.939,90 TL olarak hesaplanıyor.

100 gram 22 ayar altın ne kadar?

100 gram 22 ayar altın fiyatı 630.889,00 TL seviyesinde.

Altın ons fiyatı ne kadar?

Altın ons satış fiyatı 4.728,40 olarak listeleniyor.

BirGün'e Abone Ol