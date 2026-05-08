GRAM ALTINDA SERT YÜKSELİŞ! | 8 Mayıs 2026 Cuma Altın Fiyatları (GÜNCEL)
Altın fiyatlarında sert yükseliş yaşandı. Peki yükselişin sebebi ne? Bugün hangi veriler takip edilecek? 8 Mayıs 2026 Cuma güncel Kapalıçarşı gram altın ve bilezik alış satış verileri haberimizde.
Altın fiyatları 8 Mayıs 2026 Perşembe günü yatırımcıların yakın takibinde. Gram altın, ons altın, 22 ayar bilezik ve farklı gramajlarda altın fiyatları sabah saatlerinde yükseliş görünümüyle öne çıktı. İran-ABD arasındaki gerginliğin anlaşmayla sona ereceğine ilişkin umutlar korunurken, piyasaların gözü gün içinde açıklanacak ekonomik verilerde olacak.
8 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
|Altın Türü
|Alış
|Satış
|Değişim
|Saat
|Altın TL/Gr
|6.893,13 TL
|6.893,99 TL
|%1,14
|09:11
|22 Ayar Bilezik
|6.256,94 TL
|6.308,89 TL
|%0,34
|09:11
|Altın Ons
|4.727,77
|4.728,40
|%0,91
|09:26
|Altın $/kg
|151.197,00
|151.216,00
|%0,88
|09:11
|Altın Euro/kg
|129.081,00
|129.151,00
|%0,89
|17:00
|18 Ayar Altın TL/Gr
|5.031,98 TL
|5.032,61 TL
|%1,14
|09:11
|14 Ayar Altın TL/Gr
|3.759,60 TL
|4.993,46 TL
|%0,67
|09:11
GRAM ALTIN 24 AYAR VE 22 AYAR FİYATLARI
Gram altın fiyatı 6.893,99 TL seviyesinde izlenirken, 22 ayar altın fiyatı 6.308,89 TL olarak hesaplanıyor.
|Gramaj
|24 Ayar Altın
|22 Ayar Altın
|1 gram
|6.893,99 TL
|6.308,89 TL
|5 gram
|34.469,95 TL
|31.544,45 TL
|10 gram
|68.939,90 TL
|63.088,90 TL
|20 gram
|137.879,80 TL
|126.177,80 TL
|50 gram
|344.699,50 TL
|315.444,50 TL
|100 gram
|689.399,00 TL
|630.889,00 TL
|200 gram
|1.378.798,00 TL
|1.261.778,00 TL
|300 gram
|2.068.197,00 TL
|1.892.667,00 TL
|500 gram
|3.446.995,00 TL
|3.154.445,00 TL
|1 kilo
|6.893.990,00 TL
|6.308.890,00 TL
22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI
22 ayar bilezik satış fiyatı 6.308,89 TL olarak listeleniyor. İşte gramajlara göre güncel bilezik fiyatları:
|Bilezik Gramajı
|Fiyat
|1 gram
|6.308,89 TL
|5 gram
|31.544,45 TL
|10 gram
|63.088,90 TL
|20 gram
|126.177,80 TL
|30 gram
|189.266,70 TL
|40 gram
|252.355,60 TL
|50 gram
|315.444,50 TL
|100 gram
|630.889,00 TL
|500 gram
|3.154.445,00 TL
|1 kilo
|6.308.890,00 TL
PİYASALARDA BUGÜN HANGİ VERİLER TAKİP EDİLECEK?
- 09.00 Almanya mart ayı ticaret dengesi
- 09.00 Almanya mart ayı sanayi üretimi
- 10.00 Türkiye mart ayı sanayi üretimi
- 15.30 ABD nisan ayı tarım dışı istihdam
- 15.30 ABD nisan ayı ortalama saatlik kazançlar
- 15.30 ABD nisan ayı işsizlik oranı
- 17.00 ABD mayıs ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi
- 17.00 ABD mart ayı toptan eşya stokları
- 17.30 Türkiye nisan ayı Hazine Nakit Dengesi
