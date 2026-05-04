GRAM ALTINDA ŞOK DÜŞÜŞ! | 4 Mayıs 2026 Pazartesi Altın Fiyatları (GÜNCEL)

Gram altın fiyatları 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü düşüşle güne başladı. Altın piyasasında yaşanan bu hareketlilik, yatırımcıların “gram altın ne kadar?”, “22 ayar bilezik kaç TL?” gibi sorulara yanıt aramasına neden oldu.

4 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış Satış Değişim Saat Altın TL/Gr 6.678,57 6.679,40 -0,36% 08:53 22 Ayar Bilezik 6.064,72 6.134,99 0,03% 08:52 Altın Ons 4.591,69 4.592,22 -0,47% 09:08 Altın $/kg 147.046,00 147.065,00 -0,37% 08:53 Altın Euro/kg 126.373,00 126.430,00 -0,13% 12:17 18 Ayar Altın TL/Gr 4.875,36 4.875,96 -0,36% 08:53 14 Ayar Altın TL/Gr 3.625,01 4.847,01 -0,36% 08:52

GRAM ALTIN FİYATLARI (24 AYAR & 22 AYAR)

Miktar 24 Ayar Alış 24 Ayar Satış 22 Ayar Alış 22 Ayar Satış 1 Gram 6.678,57 TL 6.679,40 TL 6.064,72 TL 6.134,99 TL 5 Gram 33.392,85 TL 33.397,00 TL 30.323,60 TL 30.674,95 TL 10 Gram 66.785,70 TL 66.794,00 TL 60.647,20 TL 61.349,90 TL 20 Gram 133.571,40 TL 133.588,00 TL 121.294,40 TL 122.699,80 TL 50 Gram 333.928,50 TL 333.970,00 TL 303.236,00 TL 306.749,50 TL 100 Gram 667.857,00 TL 667.940,00 TL 606.472,00 TL 613.499,00 TL 200 Gram 1.335.714,00 TL 1.335.880,00 TL 1.212.944,00 TL 1.226.998,00 TL 300 Gram 2.003.571,00 TL 2.003.820,00 TL 1.819.416,00 TL 1.840.497,00 TL 500 Gram 3.339.285,00 TL 3.339.700,00 TL 3.032.360,00 TL 3.067.495,00 TL 1 Kilo 6.678.570,00 TL 6.679.400,00 TL 6.064.720,00 TL 6.134.990,00 TL

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI

Miktar Alış Satış 1 Gram 6.064,72 TL 6.134,99 TL 5 Gram 30.323,60 TL 30.674,95 TL 10 Gram 60.647,20 TL 61.349,90 TL 20 Gram 121.294,40 TL 122.699,80 TL 30 Gram 181.941,60 TL 184.049,70 TL 40 Gram 242.588,80 TL 245.399,60 TL 50 Gram 303.236,00 TL 306.749,50 TL 100 Gram 606.472,00 TL 613.499,00 TL 500 Gram 3.032.360,00 TL 3.067.495,00 TL 1 Kilo 6.064.720,00 TL 6.134.990,00 TL

GRAM ALTINDA SON DURUM

4 Mayıs 2026 Pazartesi günü gram altın alış fiyatı 6.678,57 TL, satış fiyatı ise 6.679,40 TL olarak kaydedildi. Günlük bazda -0,36% düşüş dikkat çekti.

Ons altındaki gerileme de gram altın fiyatlarını aşağı yönlü etkilerken, yatırımcılar piyasadaki dalgalanmayı yakından takip ediyor.

4 Mayıs 2026 altın fiyatları incelendiğinde gram altın ve ons altındaki düşüş dikkat çekiyor. Güncel verilere göre gram altın 6.600 TL bandında işlem görürken, yatırımcılar piyasadaki hareketliliği yakından izlemeye devam ediyor.