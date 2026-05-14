GRAM ALTINDA SON DURUM | 14 Mayıs 2026 Perşembe Altın Fiyatları (GÜNCEL)

Gram altında son durum ne? Küresel gelişmelerin altın üzerindeki etkisi ne oldu? 14 Mayıs 2026 Perşembe Kapalıçarşı güncel gram altın ve bilezik fiyatları haberimizde.

BirBilgi
  • 14.05.2026 09:15
  • Güncelleme: 14.05.2026 09:18
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: AA

14 Mayıs 2026 Perşembe altın fiyatları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gram altın, ons altın ve 22 ayar bilezik fiyatları haftanın dördüncü işlem gününde hafif yükselişle takip ediliyor. Küresel piyasalarda ABD Üretici Fiyat Endeksi’nin beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen risk iştahı artarken, piyasaların gözü ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında bugün yapılacak görüşmeye çevrildi.

14 MAYIS 2026 PERŞEMBE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları görüşme öncesinde sınırlı yükseliş gösteriyor. Gram altın, 22 ayar bilezik, ons altın, 18 ayar altın ve 14 ayar altın fiyatları gün içinde en çok aranan başlıklar arasında yer aldı.

Altın TürüAlışSatışDeğişimSaat
Altın TL/Gr6.867,82 TL6.868,75 TL%0,3108:48
22 Ayar Bilezik6.201,52 TL6.267,31 TL%0,2708:47
Altın Ons4.689,634.690,16%0,0309:03
Altın Dolar/kg150.403,00150.424,00%0,2808:48
Altın Euro/kg127.498,00127.564,00%0,3117:03
18 Ayar Altın TL/Gr5.013,51 TL5.014,19 TL%0,3108:48
14 Ayar Altın TL/Gr3.734,58 TL4.963,03 TL%0,2808:48

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gram altın bugün alışta 6.867,82 TL, satışta ise 6.868,75 TL seviyesinde bulunuyor. Saat 08:48 itibarıyla gram altında günlük değişim %0,31 olarak kaydedildi.

Altın fiyatlarında sınırlı yükseliş görülürken, piyasalar Trump ve Şi Cinping görüşmesinden gelecek mesajlara odaklandı.

24 AYAR GRAM ALTIN FİYAT TABLOSU

24 ayar gram altın satış fiyatı 6.868,75 TL üzerinden hesaplandı.

Miktar24 Ayar Gram Altın Satış Fiyatı
1 Gram6.868,75 TL
5 Gram34.343,75 TL
10 Gram68.687,50 TL
20 Gram137.375,00 TL
50 Gram343.437,50 TL
100 Gram686.875,00 TL
200 Gram1.373.750,00 TL
300 Gram2.061.625,00 TL
500 Gram3.434.375,00 TL
1 Kilo6.868.750,00 TL

22 AYAR GRAM ALTIN FİYAT TABLOSU

22 ayar altın fiyatı, 22 ayar bilezik satış fiyatı olan 6.267,31 TL üzerinden hesaplandı.

Miktar22 Ayar Altın Satış Fiyatı
1 Gram6.267,31 TL
5 Gram31.336,55 TL
10 Gram62.673,10 TL
20 Gram125.346,20 TL
50 Gram313.365,50 TL
100 Gram626.731,00 TL
200 Gram1.253.462,00 TL
300 Gram1.880.193,00 TL
500 Gram3.133.655,00 TL
1 Kilo6.267.310,00 TL

22 AYAR BİLEZİK FİYAT TABLOSU

22 ayar bilezik fiyatı alışta 6.201,52 TL, satışta ise 6.267,31 TL seviyesinde bulunuyor. Bilezik fiyatı miktarlara göre şu şekilde hesaplandı:

Bilezik Miktarı22 Ayar Bilezik Satış Fiyatı
1 Gram Bilezik6.267,31 TL
5 Gram Bilezik31.336,55 TL
10 Gram Bilezik62.673,10 TL
20 Gram Bilezik125.346,20 TL
50 Gram Bilezik313.365,50 TL
100 Gram Bilezik626.731,00 TL
200 Gram Bilezik1.253.462,00 TL
300 Gram Bilezik1.880.193,00 TL
500 Gram Bilezik3.133.655,00 TL
1 Kilo Bilezik6.267.310,00 TL

ONS ALTIN VE GRAM ALTINDA SON DURUM

Ons altın alışta 4.689,63, satışta ise 4.690,16 seviyesinde yer aldı. Ons altında günlük değişim %0,03 olarak kaydedildi.

Gram altın tarafında ise sınırlı yükseliş öne çıkıyor. Altın TL/Gr fiyatı satışta 6.868,75 TL olurken, 22 ayar bilezik satış fiyatı 6.267,31 TL seviyesinde takip ediliyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

Küresel piyasalarda ABD’de Üretici Fiyat Endeksi’nin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine karşın teknoloji hisselerindeki yükselişler risk iştahını destekledi. Altın fiyatları ise ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında bugün yapılacak görüşme öncesinde hafif yükseliş gösterdi.

Gram altın bugün ne kadar?

14 Mayıs 2026 Perşembe günü gram altın alışta 6.867,82 TL, satışta 6.868,75 TL seviyesinde bulunuyor.

22 ayar bilezik bugün kaç TL?

22 ayar bilezik alış fiyatı 6.201,52 TL, satış fiyatı ise 6.267,31 TL olarak kaydedildi.

Ons altın ne kadar?

Ons altın alışta 4.689,63, satışta 4.690,16 seviyesinde işlem görüyor.

18 ayar altın gram fiyatı ne kadar?

18 ayar altın gram fiyatı alışta 5.013,51 TL, satışta 5.014,19 TL seviyesinde yer alıyor.

14 ayar altın bugün ne kadar?

14 ayar altın alışta 3.734,58 TL, satışta 4.963,03 TL olarak listelendi.

Altın fiyatları neden hafif yükseldi?

Altın fiyatları, Trump ve Şi Cinping görüşmesi öncesinde piyasalardaki beklentilerle birlikte hafif yükseliş gösterdi.

