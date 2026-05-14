GRAM ALTINDA SON DURUM | 14 Mayıs 2026 Perşembe Altın Fiyatları (GÜNCEL)

14 Mayıs 2026 Perşembe altın fiyatları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gram altın, ons altın ve 22 ayar bilezik fiyatları haftanın dördüncü işlem gününde hafif yükselişle takip ediliyor. Küresel piyasalarda ABD Üretici Fiyat Endeksi’nin beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen risk iştahı artarken, piyasaların gözü ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında bugün yapılacak görüşmeye çevrildi.

14 MAYIS 2026 PERŞEMBE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları görüşme öncesinde sınırlı yükseliş gösteriyor. Gram altın, 22 ayar bilezik, ons altın, 18 ayar altın ve 14 ayar altın fiyatları gün içinde en çok aranan başlıklar arasında yer aldı.

Altın Türü Alış Satış Değişim Saat Altın TL/Gr 6.867,82 TL 6.868,75 TL %0,31 08:48 22 Ayar Bilezik 6.201,52 TL 6.267,31 TL %0,27 08:47 Altın Ons 4.689,63 4.690,16 %0,03 09:03 Altın Dolar/kg 150.403,00 150.424,00 %0,28 08:48 Altın Euro/kg 127.498,00 127.564,00 %0,31 17:03 18 Ayar Altın TL/Gr 5.013,51 TL 5.014,19 TL %0,31 08:48 14 Ayar Altın TL/Gr 3.734,58 TL 4.963,03 TL %0,28 08:48

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gram altın bugün alışta 6.867,82 TL, satışta ise 6.868,75 TL seviyesinde bulunuyor. Saat 08:48 itibarıyla gram altında günlük değişim %0,31 olarak kaydedildi.

Altın fiyatlarında sınırlı yükseliş görülürken, piyasalar Trump ve Şi Cinping görüşmesinden gelecek mesajlara odaklandı.

24 AYAR GRAM ALTIN FİYAT TABLOSU

24 ayar gram altın satış fiyatı 6.868,75 TL üzerinden hesaplandı.

Miktar 24 Ayar Gram Altın Satış Fiyatı 1 Gram 6.868,75 TL 5 Gram 34.343,75 TL 10 Gram 68.687,50 TL 20 Gram 137.375,00 TL 50 Gram 343.437,50 TL 100 Gram 686.875,00 TL 200 Gram 1.373.750,00 TL 300 Gram 2.061.625,00 TL 500 Gram 3.434.375,00 TL 1 Kilo 6.868.750,00 TL

22 AYAR GRAM ALTIN FİYAT TABLOSU

22 ayar altın fiyatı, 22 ayar bilezik satış fiyatı olan 6.267,31 TL üzerinden hesaplandı.

Miktar 22 Ayar Altın Satış Fiyatı 1 Gram 6.267,31 TL 5 Gram 31.336,55 TL 10 Gram 62.673,10 TL 20 Gram 125.346,20 TL 50 Gram 313.365,50 TL 100 Gram 626.731,00 TL 200 Gram 1.253.462,00 TL 300 Gram 1.880.193,00 TL 500 Gram 3.133.655,00 TL 1 Kilo 6.267.310,00 TL

22 AYAR BİLEZİK FİYAT TABLOSU

22 ayar bilezik fiyatı alışta 6.201,52 TL, satışta ise 6.267,31 TL seviyesinde bulunuyor. Bilezik fiyatı miktarlara göre şu şekilde hesaplandı:

Bilezik Miktarı 22 Ayar Bilezik Satış Fiyatı 1 Gram Bilezik 6.267,31 TL 5 Gram Bilezik 31.336,55 TL 10 Gram Bilezik 62.673,10 TL 20 Gram Bilezik 125.346,20 TL 50 Gram Bilezik 313.365,50 TL 100 Gram Bilezik 626.731,00 TL 200 Gram Bilezik 1.253.462,00 TL 300 Gram Bilezik 1.880.193,00 TL 500 Gram Bilezik 3.133.655,00 TL 1 Kilo Bilezik 6.267.310,00 TL

ONS ALTIN VE GRAM ALTINDA SON DURUM

Ons altın alışta 4.689,63, satışta ise 4.690,16 seviyesinde yer aldı. Ons altında günlük değişim %0,03 olarak kaydedildi.

Gram altın tarafında ise sınırlı yükseliş öne çıkıyor. Altın TL/Gr fiyatı satışta 6.868,75 TL olurken, 22 ayar bilezik satış fiyatı 6.267,31 TL seviyesinde takip ediliyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

Küresel piyasalarda ABD’de Üretici Fiyat Endeksi’nin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine karşın teknoloji hisselerindeki yükselişler risk iştahını destekledi. Altın fiyatları ise ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında bugün yapılacak görüşme öncesinde hafif yükseliş gösterdi.

Gram altın bugün ne kadar?

14 Mayıs 2026 Perşembe günü gram altın alışta 6.867,82 TL, satışta 6.868,75 TL seviyesinde bulunuyor.

22 ayar bilezik bugün kaç TL?

22 ayar bilezik alış fiyatı 6.201,52 TL, satış fiyatı ise 6.267,31 TL olarak kaydedildi.

Ons altın ne kadar?

Ons altın alışta 4.689,63, satışta 4.690,16 seviyesinde işlem görüyor.

18 ayar altın gram fiyatı ne kadar?

18 ayar altın gram fiyatı alışta 5.013,51 TL, satışta 5.014,19 TL seviyesinde yer alıyor.

14 ayar altın bugün ne kadar?

14 ayar altın alışta 3.734,58 TL, satışta 4.963,03 TL olarak listelendi.

Altın fiyatları neden hafif yükseldi?

Altın fiyatları, Trump ve Şi Cinping görüşmesi öncesinde piyasalardaki beklentilerle birlikte hafif yükseliş gösterdi.