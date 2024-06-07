Gram altında son durum
Gram altın fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 464 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 4 bin 30 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 80 liradan satılıyor
Altının gramında yükseliş sürüyor.
Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 464 lira seviyesinde işlem görüyor.
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 30 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 80 liradan satılıyor.
Dün, dolar kurundaki düşüşe karşın altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 artışla 2 bin 462 liradan tamamladı.
Altının ons fiyatı da dün yüzde 0,9 artışla günü 2 bin 377 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 2 bin 374 dolardan alıcı buluyor.