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Gram altında son durum

Gram altın fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 464 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 4 bin 30 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 80 liradan satılıyor

Ekonomi
  • 07.06.2024 11:03
  • Giriş: 07.06.2024 11:03
  • Güncelleme: 07.06.2024 11:04
Kaynak: AA
Gram altında son durum
Fotoğraf: AA

Altının gramında yükseliş sürüyor. 

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 464 lira seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 30 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 80 liradan satılıyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe karşın altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 artışla 2 bin 462 liradan tamamladı.

Altının ons fiyatı da dün yüzde 0,9 artışla günü 2 bin 377 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 2 bin 374 dolardan alıcı buluyor.

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