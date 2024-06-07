Gram altında son durum

Gram altın fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 464 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 4 bin 30 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 80 liradan satılıyor

Ekonomi 07.06.2024 11:03 Giriş: 07.06.2024 11:03

Güncelleme: 07.06.2024 11:04 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA