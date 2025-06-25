Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Gram altında son durum

Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler altın piyasasını hareketlendirdi. Güne yatay seyirle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla 4 bin 246 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın, 7 bin 13 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 928 liradan satılıyor.

Ekonomi
  • 25.06.2025 09:15
  • Giriş: 25.06.2025 09:15
  • Güncelleme: 25.06.2025 09:30
Gram altında son durum
Fotoğraf: DepoPhotos

Küresel çapta yaşanan gelişmeler ve TCMB2nin açıkladığı faiz kararı nedeniyle altın piyasasında da hareketlilik sürüyor.

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirden başlayarak saat 09.30 itibarıyla 4 bin 246 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda, çeyrek altın 7 bin 13 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 928 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise yüzde 0,2 artışla 3 bin 329 dolardan alıcı buluyor.

BirGün'e Abone Ol