Gram altında son durum
Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler altın piyasasını hareketlendirdi. Güne yatay seyirle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla 4 bin 246 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın, 7 bin 13 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 928 liradan satılıyor.
Küresel çapta yaşanan gelişmeler ve TCMB2nin açıkladığı faiz kararı nedeniyle altın piyasasında da hareketlilik sürüyor.
Altının gram fiyatı, güne yatay seyirden başlayarak saat 09.30 itibarıyla 4 bin 246 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda, çeyrek altın 7 bin 13 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 928 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise yüzde 0,2 artışla 3 bin 329 dolardan alıcı buluyor.