Gram altında son durum

Küresel çapta , özellikle Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler altın piyasasında hareketliliğe neden oluyor.

Altının gram fiyatı, güne yüksek seyirle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla 4 bin 275 liradan satılıyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 7 bin 30 liradan, Cumhuriyet altını ise 27 bin 992 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı Fed'in faiz indirimlerine ilişkin iyimserliğin artmasıyla yüzde 0,3 artışla 3 bin 323 dolardan işlem görüyor.