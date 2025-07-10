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Gram altında son durum

Güne yüksek seyirle başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla 4 bin 275 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 7 bin 30 liradan, Cumhuriyet altını ise 27 bin 992 liradan satılıyor.

Ekonomi
  • 10.07.2025 09:12
  • Giriş: 10.07.2025 09:12
  • Güncelleme: 10.07.2025 09:24
Kaynak: Haber Merkezi
Gram altında son durum
Fotoğraf: DepoPhotos

Küresel çapta , özellikle Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler altın piyasasında hareketliliğe neden oluyor.

Altının gram fiyatı, güne yüksek seyirle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla 4 bin 275 liradan satılıyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 7 bin 30 liradan, Cumhuriyet altını ise 27 bin 992 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı Fed'in faiz indirimlerine ilişkin iyimserliğin artmasıyla yüzde 0,3 artışla 3 bin 323 dolardan işlem görüyor.

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