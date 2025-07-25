Gram altında son durum

Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler ve TCMB'nin dün açıkladığı faiz kararı altın piyasasında hareketliliğe neden oluyor.

Altının gram fiyatı, güne 4 bin 391 liradan başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,6 düşerek 4 bin 375 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 7 bin 182 liradan, Cumhuriyet altını ise 28 bin 595 liradan satışa sunuluyor.

Dün 4 bin 439 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı bu seviyelerde tutunamadı ve günü önceki kapanışın hemen üzerinde 4 bin 407 liradan tamamladı.

Altının ons fiyatı da yeni güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,4 azalışla 3 bin 356 dolardan işlem görüyor.