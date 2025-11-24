Giriş / Abone Ol
Gram altında son durum: Haftaya nasıl başladı?

Gram altın, güne yüksek seyirle başlamasının ardından saat 08.58 itibarıyla 5 bin 522 liradan satılıyor. Çeyrek altın 9 bin 392 liradan, Cumhuriyet altını ise 37 bin 420 liradan satışa sunuluyor.

Ekonomi
  • 24.11.2025 08:41
  • Giriş: 24.11.2025 08:41
  • Güncelleme: 24.11.2025 09:07
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: DepoPhotos

Altının gram fiyatında hareketlilik sürüyor.

Gram altın, güne yüksek seyirle başlamasının ardından saat 08.58 itibarıyla 5 bin 522 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 9 bin 392 liradan, Cumhuriyet altını ise 37 bin 420 liradan satılıyor.

Ons altın ise önceki kapanışın altında 4 bin 49 dolarda seyrediyor.

