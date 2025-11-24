Gram altında son durum: Haftaya nasıl başladı?
Gram altın, güne yüksek seyirle başlamasının ardından saat 08.58 itibarıyla 5 bin 522 liradan satılıyor. Çeyrek altın 9 bin 392 liradan, Cumhuriyet altını ise 37 bin 420 liradan satışa sunuluyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Ons altın ise önceki kapanışın altında 4 bin 49 dolarda seyrediyor.