Gram altında son durum: Haftaya nasıl başladı?

Altının gram fiyatında hareketlilik sürüyor.

Gram altın, güne yüksek seyirle başlamasının ardından saat 08.58 itibarıyla 5 bin 522 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 9 bin 392 liradan, Cumhuriyet altını ise 37 bin 420 liradan satılıyor.

Ons altın ise önceki kapanışın altında 4 bin 49 dolarda seyrediyor.