Gram altında son durum ne?

Altının gram fiyatı, yeni güne artışla başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 2 bin 431 lira seviyesinde bulunuyor.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 431 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,2 altında 2 bin 427 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne artışla başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 2 bin 431 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 60 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 190 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 yükselişle 2 bin 300 dolardan işlem görüyor.