Gram altında yatay seyir

Altının gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışına paralel 1.665 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.736 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.665 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,67 azalışla 1.665 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışına paralel 1.665 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.736 liradan, Cumhuriyet altını 11.042 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 1.897 dolardan işlem görüyor.

Analistler, hafta başından itibaren ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" sözle yönlendirmelerinin devam ettiğini belirterek, ülkede dün açıklanan verilerin de ABD ekonomisine dair olumsuz sinyaller vermesinin, altın fiyatlarındaki oynaklığı arttırdığını söyledi.