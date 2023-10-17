Gram altında yatay seyir
Altının gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 1.720 lira seviyesinde bulunuyor.
Kaynak: AA
Altının gramı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.720 lira seviyesinden işlem görüyor.
Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,41 azalışla 1.719 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı bugün ise güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 1.720 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.840 liradan, Cumhuriyet altını 11.610 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı da şu sıralarda önceki kapanışa paralel 1.920 dolar seviyesinde bulunuyor.
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