Gram altında yatay seyir: Fiyatı ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 3 bin 150 lira seviyesinde bulunuyor.
Kaynak: AA
Altının gramı, güne yatay başlamasının ardından 3 bin 150 liradan işlem görüyor.
Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 3 bin 150 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa paralel 3 bin 150 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 170 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 600 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı da önceki kapanışın hemen altında 2 bin 740 dolardan işlem görüyor.