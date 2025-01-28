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Gram altında yatay seyir: Fiyatı ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 3 bin 150 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi
  • 28.01.2025 09:54
  • Giriş: 28.01.2025 09:54
  • Güncelleme: 28.01.2025 09:56
Kaynak: AA
Gram altında yatay seyir: Fiyatı ne kadar oldu?

Altının gramı, güne yatay başlamasının ardından 3 bin 150 liradan işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 3 bin 150 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa paralel 3 bin 150 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 170 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 600 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da önceki kapanışın hemen altında 2 bin 740 dolardan işlem görüyor.

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