Gram altında yatay seyir: Fiyatı ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 3 bin 150 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi 28.01.2025 09:54 Giriş: 28.01.2025 09:54

Güncelleme: 28.01.2025 09:56 Kaynak: AA

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