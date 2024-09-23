Gram altında yatay seyir: Ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla 2 bin 878 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi 23.09.2024 10:27 Giriş: 23.09.2024 10:27

Güncelleme: 23.09.2024 10:28 Kaynak: AA

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