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Gram altında yatay seyir: Ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla 2 bin 878 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi
  • 23.09.2024 10:27
  • Giriş: 23.09.2024 10:27
  • Güncelleme: 23.09.2024 10:28
Kaynak: AA
Gram altında yatay seyir: Ne kadar oldu?

Altının gramı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 2 bin 878 liradan işlem görüyor.

Cuma günü, ons fiyatına paralel alış ağırlıklı seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 2 bin 877 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 2 bin 878 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 760 liradan, Cumhuriyet altını 18 bin 950 liradan satılıyor.

Cuma günü rekor seviyelerde işlem gören altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 2 bin 620 dolardan işlem görüyor.

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