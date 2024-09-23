Gram altında yatay seyir: Ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı, haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla 2 bin 878 lira seviyesinde bulunuyor.
Kaynak: AA
Altının gramı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 2 bin 878 liradan işlem görüyor.
Cuma günü, ons fiyatına paralel alış ağırlıklı seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 2 bin 877 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 2 bin 878 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 760 liradan, Cumhuriyet altını 18 bin 950 liradan satılıyor.
Cuma günü rekor seviyelerde işlem gören altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 2 bin 620 dolardan işlem görüyor.