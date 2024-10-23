Gram altında yatay seyir: Ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 3 bin 28 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi 23.10.2024 09:59 Giriş: 23.10.2024 09:59

Güncelleme: 23.10.2024 10:02 Kaynak: AA

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