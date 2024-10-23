Gram altında yatay seyir: Ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 3 bin 28 lira seviyesinde bulunuyor.
Kaynak: AA
Altının gramı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 3 bin 28 liradan işlem görüyor.
Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 3 bin 28 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışına paralel olarak 3 bin 28 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 150 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 540 liradan satılıyor.
Dün 2 bin 749 dolarla günü rekor seviyede kapatan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üstünde 2 bin 750 dolardan işlem görüyor.