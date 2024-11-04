Gram altında yatay seyir: Ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla 3 bin 24 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi 04.11.2024 09:55 Giriş: 04.11.2024 09:55

Güncelleme: 04.11.2024 09:57 Kaynak: AA

A- A A+