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Gram altında yatay seyir: Ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla 3 bin 24 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi
  • 04.11.2024 09:55
  • Giriş: 04.11.2024 09:55
  • Güncelleme: 04.11.2024 09:57
Kaynak: AA
Gram altında yatay seyir: Ne kadar oldu?

Altının gramı, haftaya yatay başlamasının ardından 3 bin 24 liradan işlem görüyor.

Cuma günü, satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 3 bin 20 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kazanarak 3 bin 24 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 120 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 380 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kazanarak 2 bin 738 dolardan işlem görüyor.

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