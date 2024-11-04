Gram altında yatay seyir: Ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla 3 bin 24 lira seviyesinde bulunuyor.
Kaynak: AA
Altının gramı, haftaya yatay başlamasının ardından 3 bin 24 liradan işlem görüyor.
Cuma günü, satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 3 bin 20 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kazanarak 3 bin 24 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 120 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 380 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kazanarak 2 bin 738 dolardan işlem görüyor.