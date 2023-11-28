Gram altında yeni rekor

Gram altın, 1.876 TL’nin üzerine çıkarak haftanın ikinci işlem gününde tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Altın, yatırımcıların Fed'in gelecek yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı yönündeki tahminlerini artırması ve tahvil getirilerindeki düşüşünün etkisiyle, mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Pazartesi gününü 0,6 artışla kapatan spot altın, haftanın 2. işlem gününde 2.016 dolar seviyesinden işlem gördü.

GRAM ALTIN

Öte yandan, Dolar/TL kuru ve spot piyasada altının onsu üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın 1.876 TL ile haftanın ikinci işlem gününde de rekor kırdı.