Gram altında yeni rekor

Altının gram fiyatı, ons altındaki yükselişin etkisiyle tarihi rekorunu 2 bin 540 liraya taşıdı. Gram altın saat 10.00 itibarıyla 2 bin 523 lira seviyesinde bulunuyor.

Altının gramı, 2 bin 540 lira ile rekor kırmasının ardından 2 bin 523 TL seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü, ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,4 primle 2 bin 496 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yüzde 1,1 yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla 2 bin 523 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 140 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 500 liradan satılıyor.

ONS ALTIN REKOR TAZELEDİ

Bugün altının ons fiyatı 2 bin 450 dolara çıkarak rekor tazelerken şu sıralarda yüzde 1,1 değer kazancıyla 2 bin 440 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik iyimserliğin artmasının yanı sıra Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin de etkisiyle altın fiyatlarının tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığını dile getirdi.