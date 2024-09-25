Gram altında yeni rekor

Altın fiyatları, tüm zamanların en yüksek seviyesini geride bırakarak ons ​​başına 2.665 doların üzerine çıktı.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından rekor kırdı ve 2 bin 920 TL'den işlem görüyor.

Spot altın haftanın üçüncü işlem gününde ons başına 2.660 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın 4.777 Türk Lirası'na kadar yükselirken cumhuriyet altını ise 20 bin TL'yi aştı.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem atacağı adımların büyüklüğüne ilişkin soru işaretleri varlığını koruyor.

FED'DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in 75 baz puanlık indirim yapacağı beklentisi güçlü kalmaya devam ederken, kasım ayında 25, aralıkta 50 baz puan faiz indirimi yapılacağı öngörülüyor.

Dün açıklanan tüketici güven endeksinin ardından Fed'in bir sonraki toplantıda yeniden alışılmıştan büyük faiz indirimine gitmesine yönelik beklentiler yükseldi.