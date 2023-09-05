Gram altında yükseliş

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.669 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.669 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.668 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.669 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.740 lira, Cumhuriyet altını da 11.070 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 1.938 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımının sonuna geldiğine ilişkin öngörülerin güçlenmesine karşın Çin ekonomisine ilişkin verilerden alınan olumsuz sinyallerle negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD'de son dönemde açıklanan verilerin, Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında üzerindeki baskıyı hafiflettiğini aktaran analistler, eylül ayında gerçekleşecek para politikası toplantısında Banka'nın faiz oranını sabit tutacağı ihtimalinin yüzde 93 olduğunu belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 ve 1.910 doların destek, 1.950 ve 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.