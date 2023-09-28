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Gram altında yükseliş

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 1 değer kazancıyla 1.654 liradan işlem görüyor.

Ekonomi
  • 28.09.2023 10:59
  • Giriş: 28.09.2023 10:59
  • Güncelleme: 28.09.2023 11:01
Kaynak: AA
Gram altında yükseliş

Altının gram fiyatı, 1.654 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün dolar kurunda ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,7 azalışla 1.637 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 1 değer kazancıyla 1.654 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.718 liradan, Cumhuriyet altını 10.970 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 1.877 dolardan işlem görüyor.

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