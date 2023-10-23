Gram altında yükseliş
Altının gram fiyatı, yeni haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.785 liradan işlem görüyor.
Kaynak: AA
Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.785 lira seviyesinde işlem görüyor.
Cuma günü, altının ons fiyatına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,42 primle 1.782 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.785 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.940 lira, Cumhuriyet altını da 12.000 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 değer kaybıyla 1.981 dolardan işlem görüyor.
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