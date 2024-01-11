Gram altında yükseliş

Altının gram fiyatı yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,7 artışla 1961 lira seviyesinde bulunuyor.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1961 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,17 düşüşle 1948 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,7 artışla 1961 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 280 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 370 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,5 değer kaybıyla 2 bin 34 dolar seviyesinde dengelendi.