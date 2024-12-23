Gram altında yükseliş

Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2 bin 976 liradan satılıyor.

Cuma günü, ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 2 bin 968 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 2 bin 976 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 960 liradan, cumhuriyet altını 19 bin 780 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 2 bin 629 dolardan işlem görüyor.

DOLAR ENDEKSİ AZALDI

Analistler, varlık fiyatlarında Noel tatili öncesi yön arayışının öne çıktığını belirtirken, hafta boyunca tatil nedeniyle fiyatlamaların sığ kalacağını öngörüyor.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu düşürmek için politika faizini öngörülenden uzun süre yüksek tutabileceğine ilişkin yönlendirmeleriyle artan satış baskısı, fiyat artışlarının yavaşladığına işaret eden verilerin ardından sınırlı da olsa yatıştı.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,54 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 107,8'den haftaya başladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de New York Fed tüketici güveni ve İngiltere'de büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 660 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 600 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.