Gram altında yükseliş
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla 3 bin 949 lira seviyesinde bulunuyor.
Kaynak: AA
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 949 liradan işlem görüyor.
Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 azalışla 3 bin 926 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 3 bin 949 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 530 liradan, Cumhuriyet altını 25 bin 990 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 3 bin 229 dolar seviyelerinde işlem görüyor.