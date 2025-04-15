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Gram altında yükseliş

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla 3 bin 949 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi
  • 15.04.2025 10:10
  • Giriş: 15.04.2025 10:10
  • Güncelleme: 15.04.2025 10:12
Kaynak: AA
Gram altında yükseliş

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 949 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 azalışla 3 bin 926 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 3 bin 949 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 530 liradan, Cumhuriyet altını 25 bin 990 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 3 bin 229 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

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