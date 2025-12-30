Gram altında yükseliş dalgası başladı

Küresel piyasalardaki hareketlilik gram altın fiyatında da hareketliliğe neden oluyor.

Dün sert düşüşler görülen altının gramında bugün toparlamalar görülüyor.

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,76 yükselişle 6 bin 28 liradan satılıyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın10 bin 42 liradan, Cumhuriyet altını ise 39 bin 970 liradan satışa sunuluyor.

Yüzde 4,4 düşen altının onsu bugün yüzde 0,7 artışla 4 bin 363 dolardan, dün yüzde 7,18 değer kaybeden gümüşün onsu bugün yüzde 2,3 artışla 74,5 dolardan işlem görüyor.