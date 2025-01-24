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Gram altında yükseliş: Fiyatı ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki 3 bin 183 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi
  • 24.01.2025 10:34
  • Giriş: 24.01.2025 10:34
  • Güncelleme: 24.01.2025 10:35
Kaynak: AA
Gram altında yükseliş: Fiyatı ne kadar oldu?

Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 183 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 3 bin 154 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,9 artışla 3 bin 183 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 200 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 740 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,7 yükselişle 2 bin 773 dolardan işlem görüyor.

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