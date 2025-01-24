Gram altında yükseliş: Fiyatı ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki 3 bin 183 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi 24.01.2025 10:34 Giriş: 24.01.2025 10:34

Güncelleme: 24.01.2025 10:35 Kaynak: AA

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