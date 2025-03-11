Gram altında yükseliş: Fiyatı ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla 3 bin 412 lira düzeyinde bulunuyor.

Ekonomi 11.03.2025 10:19 Giriş: 11.03.2025 10:19

Güncelleme: 11.03.2025 10:22 Kaynak: AA

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