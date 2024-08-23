Gram altında yükseliş: Ne kadar oldu?

Altının gramı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 2 bin 722 liradan işlem görüyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ve 2 bin 693 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,93 azalışla 2 bin 709 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,60 artışla 2 bin 722 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 566 liradan ve Cumhuriyet altını 18 bin 196 liradan satılıyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ve günü 2,848 dolardan kapatan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,40 atışla 2 bin 493 dolardan işlem görüyor.