Gram altında yükseliş: Ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni güne artışla başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 2 bin 821 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi 19.09.2024 10:04 Giriş: 19.09.2024 10:04

Güncelleme: 19.09.2024 10:08 Kaynak: AA

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