Gram altında yükseliş: Ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı, yeni güne artışla başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 2 bin 821 lira seviyesinde bulunuyor.
Kaynak: AA
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 821 liradan işlem görüyor.
Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 2 bin 805 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne artışla başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 2 bin 821 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 660 liradan, Cumhuriyet altını 18 bin 570 liradan satılıyor.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 yükselişle 2 bin 575 dolardan işlem görüyor.