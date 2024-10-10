Gram altında yükseliş: Ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı yeni güne yükselişle başladı. Gram altın fiyatı saat 09.55 itibarıyla 2 bin 874 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi 10.10.2024 10:07 Giriş: 10.10.2024 10:07

Güncelleme: 10.10.2024 10:09 Kaynak: AA

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