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Gram altında yükseliş: Ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı yeni güne yükselişle başladı. Gram altın fiyatı saat 09.55 itibarıyla 2 bin 874 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi
  • 10.10.2024 10:07
  • Giriş: 10.10.2024 10:07
  • Güncelleme: 10.10.2024 10:09
Kaynak: AA
Gram altında yükseliş: Ne kadar oldu?

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 874 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 2 bin 870 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 2 bin 874 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 950 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 720 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kazanarak 2 bin 612 dolardan işlem görüyor.

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