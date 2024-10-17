Gram altında yükseliş: Ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 2 bin 951 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi 17.10.2024 09:52 Giriş: 17.10.2024 09:52

Güncelleme: 17.10.2024 09:54 Kaynak: AA

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