Gram altında yükseliş: Ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı, yeni güne artışla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla 3 bin 38 lira seviyesinde.
Kaynak: AA
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 38 liradan satılıyor.
Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 3 bin 24 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne artışla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,5 değer kazancıyla 3 bin 38 lira seviyesinde.
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 165 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 590 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,5 değer kazanarak 2 bin 755 dolardan işlem görüyor.