Gram altında yükseliş: Ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni güne artışla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla 3 bin 38 lira seviyesinde.

Ekonomi 29.10.2024 10:32 Giriş: 29.10.2024 10:32

Güncelleme: 29.10.2024 10:33 Kaynak: AA

A- A A+