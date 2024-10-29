Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Gram altında yükseliş: Ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni güne artışla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla 3 bin 38 lira seviyesinde.

Ekonomi
  • 29.10.2024 10:32
  • Giriş: 29.10.2024 10:32
  • Güncelleme: 29.10.2024 10:33
Kaynak: AA
Gram altında yükseliş: Ne kadar oldu?

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 38 liradan satılıyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 3 bin 24 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne artışla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,5 değer kazancıyla 3 bin 38 lira seviyesinde.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 165 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 590 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,5 değer kazanarak 2 bin 755 dolardan işlem görüyor.

BirGün'e Abone Ol