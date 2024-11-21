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Gram altında yükseliş: Ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni güne artışla başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla 2 bin 952 lira seviyesine ulaştı.

Ekonomi
  • 21.11.2024 10:35
  • Giriş: 21.11.2024 10:35
  • Güncelleme: 21.11.2024 10:39
Kaynak: AA
Gram altında yükseliş: Ne kadar oldu?

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 952 liradan satılıyor.

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 2 bin 934 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de artışla başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 2 bin 952 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 150 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 510 liradan satılıyor.

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