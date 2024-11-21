Gram altında yükseliş: Ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni güne artışla başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla 2 bin 952 lira seviyesine ulaştı.

Ekonomi 21.11.2024 10:35 Giriş: 21.11.2024 10:35

Güncelleme: 21.11.2024 10:39 Kaynak: AA

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