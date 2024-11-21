Gram altında yükseliş: Ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı, yeni güne artışla başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla 2 bin 952 lira seviyesine ulaştı.
Kaynak: AA
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 952 liradan satılıyor.
Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 2 bin 934 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de artışla başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 2 bin 952 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 150 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 510 liradan satılıyor.