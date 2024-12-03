Gram altında yükseliş: Ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 2 bin 956 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi 03.12.2024 10:57 Giriş: 03.12.2024 10:57

Güncelleme: 03.12.2024 10:58 Kaynak: AA

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