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Gram altında yükseliş: Ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 2 bin 956 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi
  • 03.12.2024 10:57
  • Giriş: 03.12.2024 10:57
  • Güncelleme: 03.12.2024 10:58
Kaynak: AA
Gram altında yükseliş: Ne kadar oldu?

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 956 liradan satılıyor.

Dün, altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 2 bin 943 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,4 değer kazanarak 2 bin 956 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 940 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 670 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 2 bin 646 dolardan işlem görüyor.

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