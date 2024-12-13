Gram altında yükseliş: Ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 3 bin 20 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi 13.12.2024 10:03 Giriş: 13.12.2024 10:03

Güncelleme: 13.12.2024 10:05 Kaynak: AA

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