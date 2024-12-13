Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Gram altında yükseliş: Ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 3 bin 20 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi
  • 13.12.2024 10:03
  • Giriş: 13.12.2024 10:03
  • Güncelleme: 13.12.2024 10:05
Kaynak: AA
Gram altında yükseliş: Ne kadar oldu?

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 20 liradan satılıyor.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 3 bin 7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 3 bin 20 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin liradan, cumhuriyet altını 19 bin 930 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 2 bin 688 dolardan işlem görüyor.

BirGün'e Abone Ol